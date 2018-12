Van Kedisi Üreme Oranında Artış

06 Aralık 2018 Perşembe 11:35



MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, kentin en önemli canlı mirası olan Van kedilerinin üreme oranlarını geçen yıla göre yüzde 15 artırdı.Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Van Kedi Villası'nda koruma altına alınan Van kedilerinin popülasyonlarının arttırılması için çalışmalar sürüyor.Duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedisinin neslinin korunması ve sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli sonuç elde edildi.YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedi Villası'nda yıl boyunca yapılan çalışmalarda, geçen yıl 130 olan yavru sayısı bu yıl 150'ye çıkarılarak yüzde 15'lik artış sağlandı."Sıkıntı, bir gözü tukuaz diğer gözü kehribar olanlarda"YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Van kedisinin neslinin devam ettirilmesine yönelik birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.Kediler için bu yıl yüzme havuzları inşa ettiklerini ve yüzme eğitimleri gerçekleştirdiklerini anımsatan Kaya, "Gerek alt yapı, gerek anne kedilerin iyileştirilmesi gerekse kaliteli yavru elde edilmesi bakımından her geçen gün imkanlarımız artıyor. 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15'lik bir yavru artışı sağladık. Bu, bizim için büyük bir başarı." dedi.Kaya, tüm çalışmalara rağmen Van kedisi neslinin tehlike altında olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Van kedisinin üç alt grubu var. İki gözü turkuaz olanlar, iki gözü kehribar olanlar ve bir gözü turkuaz, bir gözü kehribar olan kediler. Aslında sıkıntı iki gözü turkuaz, iki gözü kehribar olanlarda değil, sıkıntı bir gözü turkuaz diğer gözü kehribar olanlarda. Bunların doğum oranları yüzde 16'lık bir rakama denk geliyor. Van kedisinin saflaşması azaldıkça bu oranda da ciddi şekilde düşme meydana geliyor."-Her eve bir Van kedisi hedefiKaya, her eve bir Van kedisi hedefleri olduğunu, buna ulaşana kadar çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.Türkiye'nin her ili, ilçesi ve köyünde bir Van kedisi olmasını istediklerini vurgulayan Kaya, "Çünkü bu bizim yerli ırkımız ve sahip çıkmamız gerekiyor. Van kedisiyle ilgili her geçen gün duyarlılık artıyor. Bu durum bizim ziyaretçi potansiyelimize de yansıyor. Mevsimine göre değişmekle birlikte günlük ortalama 200 ziyaretçi kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.