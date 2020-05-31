VAN Kıbrıs gazisi, izinde koronavirüsten ölen eşinin mezarını ziyaret etti

Kıbrıs gazisi, izinde koronavirüsten ölen eşinin mezarını ziyaret ettiVAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Kurt (67), 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan izin gününde 52 gün önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden eşi Miyeser Kurt'un (64) mezarını ziyaret edip,...

31.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:07
Kıbrıs gazisi, izinde koronavirüsten ölen eşinin mezarını ziyaret etti
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Kurt (67), 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan izin gününde 52 gün önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden eşi Miyeser Kurt'un (64) mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı bıraktı.
65 yaş ve üzeri vatandaşlara koravirüs tedbirleri kapsamında bugün 7 saatliğine sokağa çıkma izini verildi. Saat 14.00'te başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 10 çocuk babası ve 20 torun sahibi Kıbrıs Gazisi Abdulkadir Kurt da, izin gününde 52 gün önce koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden eşi Miyeser Kurt'un Yeşilova Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Eşinin mezarına çiçek ve ayyıldızlı Türk bayrağı bırakıp dua eden Kurt, "Eşim İstanbul'dan geldi. Ani rahatsızlanınca hastaneye götürdük ve koronavirüs olduğunu öğrendik. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 gün tedavi gördükten sonra, 52 gün önce hayatını kaybetti. Bugün 65 yaş üstüne sokağa çıkma izini verilince dışarı çıktım. Eşimi mezarı başında ziyaret ettim. Biz vatanımıza, bayrağımıza bağlı insanlarız. Ay yıldızlı bayrak ve çiçek alıp eşimin mezarına bırakıp, dua ettim. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. VAN Kıbrıs gazisi, izinde koronavirüsten ölen eşinin mezarını ziyaret etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kıbrıs, Erciş, Van, Güncel, Haber

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