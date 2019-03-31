Van Kıbrıs Gazisi Üniformasını Giyip Oy Kullandı

Kıbrıs
gazisi üniformasını giyip oy kullandı
KIBRIS Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları
'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın Van
'ın Erciş
ilçesinde hayatını sürdüren nişancısı Abdulkadir Kurt (66), gazi üniformasını giyerek oy kullanmaya geldi.
Van'daki oy kullanma devam edreken, zaman zaman renkli görüntüler de yaşanıyor. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda düşman tahkimatını püskürten ve Beşparmak Dağları'nın zirvesine çakartmakla bilinen tank nişancısı Kurt, oy kullanmaya gazilik üniformasını giyerek geldi. Heyecanlı olduğu gözlenen Kurt, oyunu ilçe merkezinde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda kullandı. 10 çocuğunun olduğunu anlatan Kurt, hepsini de okuyup vatana, millete hayırlı bireyler olduğunu, kullandıkları oyların da vatan hayırlı olmasını dilediğini söyledi.
Beşparmak Dağları, Kıbrıs, Van, Güncel
Kaynak: DHA