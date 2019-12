Van kilimlerinin geleneksel motiflerini modern tasarımlarla buluşturuyor

Vanlı genç girişimci Rümeysa Ruken Polat, asırlardır evlerde kadınlar tarafından bin bir emekle dokunan Van kilimlerindeki motifleri, tasarladığı kıyafet ve aksesuarlara yansıtıyor.

Kadın ve gençlere iş imkanı sunmak amacıyla 3 yıl önce "Rumii" markası ile yola çıkan Polat, kentteki kız meslek lisesinin tasarım bölümünden mezun öğrencilerle kıyafet ve aksesuarlar yapmaya başladı.

Günün modern kıyafetlerini geleneksel Van kilimlerinin motifleriyle bir araya getiren Polat, rengarenk motiflerle süslediği tasarımları tüketicilerin beğenisine sunuyor.

New York'ta girişimcilik kursuna da katılan ve hazırladığı ürünler için yurt dışından da sipariş almaya başlayan Polat, işlerini geliştirerek daha çok kişiyi istihdam etmeyi amaçlıyor.

"Gençlere ve kadınlara kaynak yaratıyoruz"

Polat, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra iş ararken Van'daki kilimciliğin dikkatini çektiğini söyledi.

Büyük emek harcayarak kilim dokuyan kadınların bu işten yeterince gelir elde edemediğini belirten Polat, bu izlenimlerinden yola çıkarak, Van kiliminden kıyafetler üretmeye yönelik proje hazırladığını aktardı.

İnce dokulu kilimlerden ceket, etek, yelek, aksesuar ve ev dekorasyonu ürünleri üretmeye başladıklarını anlatan Polat, "Yün iplerden oluşan ve kök boyalarla boyanmış ürünlerimiz yüzde 100 doğal içeriklerden oluşuyor. Ürünlerimizde organik, doğaya zarar vermeyen materyaller kullanıyoruz. Kilimlerimizde Van ve çevresi ile birçok Anadolu motifi yer alıyor. Kullandığımız motiflerden birçoğu kadının toplumda güçlü oluşunu vurguluyor. Ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelirle üretim sürecinde yer alan gençler ve kadınlara ekonomik kaynak yaratıyoruz." diye konuştu.

"Kültürümüze ait unsurları modernize ederek yaşatıyoruz"

Polat, kadının toplumdaki yerini ve gücünü simgeleyen "Gülsarya" motifini tasarımlarda çok sık kullandıklarını, Van'ın tarihinde önemli yer tutan Urartulara ait motiflere de yer verdiklerini ifade etti.

Geleneksel motifleri çağın kıyafetlerine uyarlayarak yeni tasarımlar ortaya çıkardıklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"İnsanlar etnik olan otantik ürünleri ilgiyle karşılıyor. Kültürümüze ait unsurları modernize ederek yaşatıyoruz. Motiflerimizin anlamı olan güçlü kadın temasını, bir arada yaşama, toplum içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü vurgularını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bunun için kültür elçiliği yapıyoruz. Dünyanın birçok noktasıyla görüşüyoruz. Şu anda hem ABD hem de AB ülkelerinden siparişler alıyoruz. Kurumlar bizimle direkt iletişime geçerek sipariş veriyor. 2020 için yurt içi ve yurt dışında 4 firmayla anlaştık. Bazı firmalara aylık 60, bazı firmalara da üretebildiğimiz kadar ürün satacağız."

New York'taki girişimcilik programında iyi bir ağ oluşturarak, bağlantılar kurduğuna dikkati çeken Polat, şunları kaydetti:

"ABD'ye test ürünlerimizi götürdük, içerik ve tasarımlarıyla ilgili geri bildirimler aldık. Bu sayede yeni tasarımlar oluşturduk. Sosyal girişimimiz şu an dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından destekleniyor ve oldukça ilgi görüyor. Birçok sipariş oluşturduk. 10 kişilik ekiple evlerde üretim yapıyoruz. Kilimcilikten geçimini sağlayan kadınlarla çalışıyoruz. Kadın ustalarımızın evlerinde yaptıkları kilimleri günümüz ürünleriyle birleştirerek pazara sunuyoruz."

