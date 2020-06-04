VAN Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildi

Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildiVAN'ın İpekyolu ilçesinde bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda karton kolilerde kireç önleyici ürün paketlerinin içerisine gizlenen 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.

04.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:11
Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda karton kolilerde kireç önleyici ürün paketlerinin içerisine gizlenen 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi. Operasyona, 30 Mayıs'ta Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru 'Atakan Arslan'ın ismi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona, Diyarbakır'da 30 Mayıs'ta dur ihtarına uymayanların açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru 'Atakan Arslan'ın ismi verildi. Narkotik köpekler 'Zeyna' ve 'Zeus' ile yapılan aramada, karton koliler içerisinde kireç önleyici ürün paketlerinin içine gizlenmiş 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VAN Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Atakan Arslan, İpekyolu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya’da 1.349, Meksika’da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Erdoğan’dan yeni partiler için kurmaylarına ’Yokluğa mahkum edin’ talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Haber
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı Haber
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Haberler››Güncel››VAN Kireç önleyici ürün paketlerinin içinde 82 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:08: AGÜ Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerine TÜBİTAK'tan Destek - Haber 10:07: Erciyes Teknopark tarafından siparişe dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi... - Haber 10:06: Menemen Belediyesi bir projeyi daha tamamladı - Haber 10:06: YENİ KURALLAR UYGULANAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER - Haber 10:05: Bartın'da gal arısıyla mücadele başlatıldı - Haber 09:46: Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi - Haberler 09:18: Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi - Magazin 08:50: 48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı - Haber 22:25: Bakan Koca'nın "Kullanmaya devam edeceğiz" dediği Hidroksiklorokin ilacıyla ilgili DSÖ geri adım attı - Haber