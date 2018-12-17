Van Kitap Fuarı'na 250 Bin Ziyaretçi

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Van Kitap Fuarı'nı 10 günde yaklaşık 250 bin kitapsever ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kitap fuarına ilgi beklenenin üzerinde oldu.Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde 7 Aralık'ta başlayan fuarda, söyleşi ve panellerin yanı sıra çocuk aktiviteleri düzenlendi, 100'e yakın yazar okurlarıyla buluştu.150 yayınevi ve 150 yazarın katıldığı fuar alanına Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti sunuldu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde 25 bin öğrenci fuar alanına taşındı.Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, kültürel faaliyetlere devam edeceklerini belirterek, fuara ilginin hedeflerinin çok üzerinde olduğunu kaydetti.Van Şair Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman da fuarda kitaba olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.İstanbul'dan gelerek fuar alanında stant kuran yayınevi sorumlusu Özgür Çelik ise fuarın verimli geçtiğini aktardı.Van Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ilkini düzenlediği fuarı yaklaşık 150 bin kitapsever ziyaret etmişti.