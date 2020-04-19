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VAN KKTC'den getirilen 189 kişi, Van'daki yurtta karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 189 kişi, Van'daki yurtta karantinaya alındıKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

19.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:24
KKTC'den getirilen 189 kişi, Van 'daki yurtta karantinaya alındı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 189 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'daki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı ile karşılanan vatandaşlar, 14 gün karantinada kalacak.
KKTC'den uçakla Van'a getirilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 189 Türk vatandaşı, akşam saatlerinde Ferit Melen Havalimanı'nda iniş yaptı. Burada bekleyen ekipler tarafından sağlık taramasından geçirilen vatandaşlar, hazır bekletilen otobüslerle Tuşba ilçesinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurt binası önünde Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar ve sağlık personelleri tarafından 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde karşılanan 189 kişi, yurda yerleştirildi. 189 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada tutulacak.
KKTC'den getirilenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Burada bizi çok iyi karşıladılar. Bizim Türkiye'ye gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Van'daki yurtta 14 gün karantina altında tutulacağız. Yolculuk çok iyi geçti" ifadelerini kullandı. VAN KKTC’den getirilen 189 kişi, Van’daki yurtta karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Şah, Kıbrıs, Van, Güncel
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