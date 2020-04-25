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VAN Koronavirüs nedeniyle evde kaldı, atık malzemeleri sanata dönüştürdü

Koronavirüs nedeniyle evde kaldı, atık malzemeleri sanata dönüştürdüVAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (59), koronavirüs salgını nedeniyle günlerini geçirdiği evinin bahçesini, atık malzemelerle yaptığı tablolarla donattı.

25.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:04
Koronavirüs nedeniyle evde kaldı, atık malzemeleri sanata dönüştürdü
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir (59), koronavirüs salgını nedeniyle günlerini geçirdiği evinin bahçesini, atık malzemelerle yaptığı tablolarla donattı. Bir tabloyu 4 günde tamamladığını söyleyen Demir, atık malzemeleri sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Erciş ilçesinde yaşayan oto tamir ustası Sami Demir, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmıyor. 3 çocuk babası Demir, vaktini, çevresindeki atık malzemeler ile odun, metal, kuru yaprak ve ağaç dallarından tablolar yaparak geçiriyor.
Bir tabloyu 4 günde tamamladığını anlatan Demir, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmıyorum. Bu süre içinde çevreden topladığım atık malzemeleri tabloya dönüştürüyorum. Bir tablo dört günümü alıyor. Ben bu tabloları aşkla ve büyük bir hazla yapıyorum" dedi.
Evinin bahçesine de 'Evde hayat var, evde kal' yazan Demir, atık malzemeleri sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Evde kaldığı günleri en güzel şekilde değerlendirmek istediğini belirten Demir, tabloları büyük emek harcayarak yaptığını ve doğaya dikkat çekmek istediğini kaydetti. Demir, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında da bulundu. VAN Koronavirüs nedeniyle evde kaldı, atık malzemeleri sanata dönüştürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sami Demir, Erciş, Güncel , Haber
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