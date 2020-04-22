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VAN Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları evlerinin bahçesinde kıyıldı

Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları evlerinin bahçesinde kıyıldıVAN'ın Erciş ilçesinde Fehmi Tuna (52) ile Melike Altun'un (42) koronavirüs nedeniyle nikahı oturdukları evin bahçesinde kıyıldı.

22.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:54
Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları evlerinin bahçesinde kıyıldı
VAN'ın Erciş ilçesinde Fehmi Tuna (52) ile Melike Altun'un (42) koronavirüs nedeniyle nikahı oturdukları evin bahçesinde kıyıldı. Erciş ilçesinin Latifiye Mahallesi'nde oturan ve koronavirüs nedeniyle düğünleri iptal edilen Fehmi Tuna ile Melike Altun'un, nikahı bugün Erciş Belediye Başkanlığı Evlendirme Dairesi memuru tarafından kıyıldı. Evlerinin bahçesinde 2 şahit eşliğinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin yakınları da katılamadı. Hayatlarındaki en önemli anlardan birini yaşadıklarını ve bu anlarında sevdiklerini davet edemediklerini belirten çift, alınan bu kararların toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Damat Fehmi Tuna, "Sevdiklerimiz olmadan bir nikah kıymış olsakta, alınan tedbirleri doğru buluyorum. Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle nikah işlemlerimiz için belediyemize başvuruda bulunduk. Görevli arkadaşlarda evimize kadar gelerek bizlere yardımcı oldular. Bizlere bu hizmeti sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi. VAN Koronavirüs nedeniyle geciken nikahları evlerinin bahçesinde kıyıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Erciş, Güncel , Haber
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