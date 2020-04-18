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VAN Koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

Koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdıVAN'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve evde kal çağrıları, tandır ekmeğine olan ilgiyi artırdı.

18.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:05
Koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı
VAN'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve evde kal çağrıları, tandır ekmeğine olan ilgiyi artırdı. Genellikle ev bahçelerinde bulunan tandır evleri, yasaklarla birlikte daha sık kullanılmaya başlandı.
Bölgede önceki yıllarda özellikle kırsal kesimde kadınlar tarafından pişirilen tandır ekmeği, gelişen teknoloji ve şehirleşme ile birlikte yerini fırınlarda pişirilen ekmeklere bıraktı. Fakat tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını ile birlikte tandır ekmeklerine ilgi arttı. Van 'ın Gürpınar İlçesinde yıllardır kullanılmayan tandırlar, sokağa çıkma yasakları, çarşı merkezlerinin kısıtlanması ve çarşıya çıkmak istemeyen vatandaşlar nedeniyle yeniden açılarak, kullanılmaya başlandı.
Evinin bahçesinde bulanan tandır evini uzun zamandır kullanmadığını söyleyen Aysel Avcı "Yıllardır kapattığımız tandır evlerini virüsten dolayı yeniden açmaya başladık. Sağlık için, hijyen için, çocuklarımızın, eşlerimizin çarşıya çıkmaması için ekmeğimizi tandırımızda pişirmeye başladık. Bizim imkanımız var biz ekmeğimizi artık kendimizi tandırımızda pişiriyoruz. Herkesten de de bu zorlu süreçte sağlık için evde kalmalarını istiyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Tuncay AVCI/ GÜRPINAR, Van (DHA)
VAN Koronavirüs tandır ekmeğine ilgiyi arttırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel
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