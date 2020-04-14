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VAN Koronavirüsü yenen 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Koronavirüsü yenen 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu olduVAN'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiçeklerle taburcu edildi.

14.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:18
Koronavirüsü yenen 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu
VAN'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiçeklerle taburcu edildi.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi İpekyolu ek binasında 8 Nisan günü Covid-19 testi pozitif çıkan Saliha Aygün (58) ile Mehmet Şirin Boyu (48) tedaviye alındı. 6 günlük tedavinin ardından iki hasta, sağlıklarına kavuştu. Aygün ve Boyu, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla çiçeklerle taburcu edildi.
Mehmet Şirin Boyu, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Allah razı olsun. Herkese emeği için teşekkür ederim. Çok berbat bir süreçti, Allah herkese yardım etsin. Bütün Müslümanlara Allah yardım etsin. Allah bu hastalığı defetsin. Çok berbat bir süreçti, Allah kimseye yaşatmasın. 7-8 gün tedavi gördüm. Nerden nasıl hastalığı kaptığımı da bilmiyorum" diye konuştu.
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise kentte şu ana kadar 15 hastanın taburcu edildiğini belirterek, "Bugün hastanemizde tedavi gören ve koronavirüsü yenen 2 hastamızı taburcu ettik. Daha önceden de 13 hastamız taburcu olmuştu. Koronavirüs nedeniyle bugünkü 2 hastamızla birlikte toplamda 15 hastamızı taburcu ettik. Başarılı bir şekilde tedavilerini yaptık ve şifa ile taburcu ettik. Bugün onun mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah her geçen gün daha da iyi olacağız. İyi bir süreç izliyoruz, sıkıntımız yok ve gayet iyi gidiyoruz" dedi. VAN Koronavirüsü yenen 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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