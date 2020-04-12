Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VAN Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü

Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdüVAN'ın Erciş ilçesinde, 8 yaşındaki Nazlı Albayrak, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle zabıta ekiplerini telefonla arayıp, bir hafta önce evlerine aldıkları 'Adem' isimli Sultan papağının çok sıkıldığını, ona arkadaş olması için...

12.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:14
Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü
VAN'ın Erciş ilçesinde, 8 yaşındaki Nazlı Albayrak, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle zabıta ekiplerini telefonla arayıp, bir hafta önce evlerine aldıkları 'Adem' isimli Sultan papağının çok sıkıldığını, ona arkadaş olması için bir papağan alınmasını istedi. Zabıta ekipleri, talep üzerine Nazlı Albayrak'ın evine bir papağan götürdü.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak kapsamında olan kentlerden olan Van 'ın Erciş ilçesinin Çınarlı Mahallesi'nde oturan Tenzile Ana İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Albayrak, yasak nedeniyle dün akşam saatlerinde ailesine, evindeki papağanına arkadaş alınması istediğini söyledi. Ancak yasak nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması ve dışarı çıkamadıklarından dolayı küçük kızın ailesi bu isteği yerine getiremedi.
Nazlı Albayrak, bunun üzerine Erciş Belediyesi zabıta ekiplerini aradı. "Ben dışarı çıkamıyorum ancak papağan istiyorum. Bir hafta önce evimize 'Adem' isminde Sultan papağanı aldık. Kuşumuzun bir süre sonra çok sıkıldığını hissettim.Ona bir arkadaş istiyorum" dedi. Bunun üzerine zabıta ekipleri bir papağan alıp, Nazlı'nın evine götürdü.
ZABITAYA TEŞEKKÜR ETTİ
Bu isteğini yerine getiren zabıta ekiplerine teşekkür eden Nazlı Albayrak,"Bir hafta önce evimize bir Sultan papağanı aldık. Kuşumuzun bir süre sonra çok sıkıldığını hissettim. Bu durum beni çok üzdü. Dışarı çıkamadığım için telefon açıp zabıta amcalardan yardım istedim. Onlar da benim bu çağrıma kulak verip, bir Sultan papağanı alarak bana getirdiler. Şimdi çok mutluyum. Önceki kuşumun adı 'Adem', bunun adını da 'Badem' koydum. Şimdi iki tane papağanım oldu. Çok mutluyum. Zabıta ekiplerine çok teşekkür ediyorum"dedi.
Zabıta personeli Şenol Yaşar ise, küçük kızı isteğini yerine getirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.Yaşar, "Küçük kardeşimiz bir papağan almamız için bize ulaştı. Biz de koronavirüsü tedbirleri kapsamında 20 yaş altı olduğu için dışarı çıkamayan Nazlı'ya istediği papağanı alıp, evine getirdik. Bu süreçte evde kalmasını her ne ihtiyacı varsa bize ulaştığında kendisine getireceğimizi ifade ettik"diye konuştu. VAN Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Erciş, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
İzmir polisi, ’Babam sokağa çıkamıyor’ diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi Haberler
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Haberler ›› Güncel ››VAN Küçük Nazlı papağan istedi, zabıta evine götürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:13: Bu bakkalda ekmek bedava - Haber 13:12: Bursa'da sokağa çıkma yasağının 2. günü - Haber 13:12: Bugünkü depremleri değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, bir bölgemizi işaret etti - Haber 13:12: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da... - Haber 13:11: Belçika'da koronavirüs protestosu - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber