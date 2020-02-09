VAN KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ'NDEN, DR. ÖZ'E VAN KAHVALTILI YANIT

VAN İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, bir süre önce sağlıklı bir beden için sabah kahvaltısının yapılmamasını öneren ABD'de yaşayan Dr. Mehmet Öz'e katılmadığını söyledi. Aktuğ, UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için geçen ay başvurdukları Van kahvaltısı ile güne başlayan insanların çok sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Van'a daha fazla turist getirilebilmesi amacıyla İstanbul'da turizm seyahat şirketlerinin temsilcileri ile bir araya gelen İl Müdürü Aktuğ, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine alınması için başvurdukları Van Kahvaltısı ile ilgili bilgi verirken kahvaltıya karşı çıkan Dr. Öz'ün görüşüne de katılmadığını ifade etti. Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van kahvaltısının kentte 1945'lerde çok sayıda kişinin kahvaltı için 'Süt evi' ismi verilen salonlar ile gündeme geldiğini, bu geleneğin 'Sütçü' adı verilen salonlarda devam ettiğini, yıllar içerisinde 'Van kahvaltı salonlarına' dönüştüğünü anlattı. Aktuğ, şöyle devam etti:

"GIDA SİLSİLESİ"

"Van kahvaltısı Van'a özgüdür. Türkiye'nin her yerinde kahvaltı mutlaka vardır. Ama Van'ın kahvaltısı Türkiye'ye mal olmuş, kente özgü doğal ürünlerden oluşan bir gıda silsilesidir. Biz bununla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğü'ne bir hazırlık yaptık 'Somut Olmayan Kültürel Miras' olarak UNESCO listesine alınması hususunda 100'üncü Yıl Üniversitemizi de buna katarak başvuru dosyamızı hazırladık. Hazırlanan Van kahvaltısı dosyasında sütün sağımından tutun, tarlaya peynir olarak gelişine kadar, kavutundan murtuazına, çöreğinden cacığına, tereyağından balına kadar Van'a özgü bu tür ürünlerin tümünü belgeledik, görüntüledik. Uzun bir süreç olan 'Somut olmayan miras' olarak Dünya Miras Listesi'ne girmesi hususunda müracaatımızı geçen ay yaptık. Türkiye genelinde Somut olmayan miras listesine giren 17 ürün var. 'Van kahvaltısı neden 18'inci ürün olmasın?' dedik. Bakanlık dosyamızı inceleyecek, uygun gördüğü takdirde dosyamızı değerlendirecek. Dosyada herhangi bir eksiklik var ise tamamlayacağız, tekrar başvuracağız. Amacımız Van'a özgü bu kültürün yaşatılması özgün şekliyle, dejenere olmadan gelecek nesillere ulaşmasının sağlanması."

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA DA GİRMİŞTİ

Sektör temsilcileri ile yapılan toplantıya Avcılar'da ev sahipliği yapan kahvaltı salonunun sahibi Fatih Sarp, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimi ile 2014'te aynı anda 51 bin 793 kişinin kahvaltı yapması üzerine Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Van kahvaltısı için yeniden harekete geçtiklerini söyledi. Fatih Sarp, "Kahvaltıda çok iyiyiz bunu dünyaya duyuracağız" diye konuştu.

"HERKES VAN KAHVALTISI İLE GÜNE BAŞLASIN"

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Dr. Mehmet Öz'ün sabah kahvaltı yapılmaması konusundaki görüşleri hakkında ne düşündüğünün sorulması üzerine şöyle konuştu; "Kahvaltının insan sağlığına, ömrüne fevkalade iyi etkisi olduğunu Van'da yaşamış insanlardan biliyorum. Van'da; Van kahvaltısı ile güne başlayan insanların çok sağlıklı ve uzun ömürlü olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Bu çok uzun ömürlü yaşayışın özünde sabah Van Kahvaltısı ile güne başlamış olmak vardır. Uzun ve sağlıklı ömrün en önemli özelliklerinden biri Van kahvaltısı ile güne başlıyor olmaktır. Doğal ürünlerle beslenmek hem ömrün uzun olmasını, hem sağlıklı olmasına sebebiyet verebiliyor. Kahvaltısız bir hayatı düşünmek mümkün değil. Herkese tavsiyem Van'a gelsinler, Van kahvaltısı ile güne başlasınlar."

Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fevzi Donat, 2015 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Van kahvaltısı için yapılan UNESCO 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi başvurusunu desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Van kahvaltısındaki ürünlerin görüntüleri

-Van kahvaltısını anlatan kahvaltı salonu sahibi Fatih Sarp, Guinness Rekorlar kitabı sertifikası ve kahvaltıdaki ürünleri gösterip tanıtırken

-Van İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün yaptığı açıklama

-Dr. Mehmet Öz'ün "Kahvaltı yapmayın" açıklaması

-İl Müdürünün buna yanıtı

-Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fevzi Donat ile röportaj