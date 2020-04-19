Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

VAN Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı

Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttıVAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahalle Muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu(41), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından evlerinden çıkamayan 2 bin aileye, kendisine ait...

19.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:03
Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı
VAN'ın Erciş ilçesinin Latifiye Mahalle Muhtarı 3 çocuk babası Veli Doğu(41), koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından evlerinden çıkamayan 2 bin aileye, kendisine ait fırında pişirilen 5 bin ekmeği ücretsiz dağıttı.
Erciş ilçesinin Latifiye Mahalle Muhtarı Veli Doğu, sokağa çıkmayan ihtiyaç sahiplerini belirledi. Bunun üzerinde sahibi olduğu ekmek fırınında tespit ettiği ihtiyaç sahibi 2 bin aile için 5 bin ekmek üretti. Muhtar Doğu, ekmekleri kendi aracıyla ailelere götürerek teslim etti.
Doğu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte evlerinden dışarı çıkamayan 2 bin aileye ücretsiz ekmek dağıttığını söyledi.
Doğu, Bana ait fırında pişirilen 5 bin ekmek, 10 çalışan tarafından poşetlendikten sonra ailelere dağıtıldı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek amaçlı böyle bir şey yaptım. Ayrıca 16 Ekim 2016'da evimizin önünde PKK'lı teröristlerce öldürülen Erciş Belediye Meclis Üyesi ve mahallemizin eski muhtarı olan rahmetli babamın hayrı için ekmek dağıttım. Allah hayrımızı kabul etsin dedi.
Mahalle sakinleri, böyle zor bir günde duyarlılık gösteren muhtar Doğu'ya teşekkür etti. VAN Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren’in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Haberler ›› Güncel ››VAN Mahalle muhtarı, evden çıkamayan 5 bin ücretsiz ekmek dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:31: Korona virüs tedavisi gören 59 taşındaki hastadan umut dolu paylaşım - Haber 10:30: Balık fabrikasında 3 saatlik yangının hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı - Haber 10:30: "Süt aldım" bahanesi işe yaramadı, market sahibiyle birlikte cezadan kurtulamadı - Haber 10:30: Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı - Haber 10:29: İş adamlarından Vefa Sosyal Destek Grubuna moral ziyareti - Haber 09:55: Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu - Haber 09:00: Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 08:53: Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı - Spor 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber