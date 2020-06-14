VAN-Martıların balık nöbeti

Martıların balık nöbetiVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar karınlarını doyurmak için balıkları avlamaya çalışıyor.

14.06.2020 08:36 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:42
Martıların balık nöbeti
VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefali, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç ederken, martılar karınlarını doyurmak için balıkları avlamaya çalışıyor. Kimi zaman birbiriyle kavga eden kimi zamanda dakikalarca derelerdeki taşların üzerine bekleyen martıların avı, ilginç görüntüler oluşturuyor.
Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde, gölden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Balığın en kolay avlandığı bu dönemde martılar da göç boyunca derelerden ayrılmıyor. Martılar, balıkların göçü sırasında derenin üzerine bekleyip, avlanmaya çalışıyor. Kimi zaman birbirleriyle kavga eden martılar, kimi zaman da dakikalarca derelerdeki taşların üzerine saatlerce bekliyor. İnci kefallerin neslinin devam ettirebilmek için verdiği mücadele sırasında martılarda karınlarını doyurmak için birbirleriyle de mücadele ediyor. VAN-Martıların balık nöbeti

Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Van, Güncel, Haber

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