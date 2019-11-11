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Van merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Van merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

11.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:34Van merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte FETÖ/PDY'nin deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından ardışık arama kripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgi belge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, istifa etmiş subay, emekli astsubay, 5 askeri öğrencilikten atılan kişi, 2 başka kurum çalışanı, 2 KHK ile ihraç öğretmen olmak üzere 22 örgüt üyesi şüpheliye yönelik 11 Kasım'da Van Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir."
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Van, Güncel

Kaynak: AA

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