Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
11.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:44
Van merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevruz Bayramı öncesi bazı önlemler alındı.
Bu kapsamda, terör örgütünün kutlamaları bahane ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla çalışma yürüten ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım ve yataklık etme" suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Van merkezli Mersin, Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nevruz Bayramı öncesi bazı önlemler alındı.
Bu kapsamda, terör örgütünün kutlamaları bahane ederek vatandaşların huzur ve güvenliğini provoke edecek eylem veya faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla çalışma yürüten ekipler, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım ve yataklık etme" suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Van merkezli Mersin, Şırnak ve Siirt'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manşet
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