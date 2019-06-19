19.06.2019 11:09
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Van merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Van merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

VAN merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde Erciş ilçe imamı olduğu iddiasıyla aranan Ü.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

VAN merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde Erciş ilçe imamı olduğu iddiasıyla aranan Ü.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, kent merkezinde örgüte ait bir yurtta müdürlük yapan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da kaçan Erciş İlçesi imamı olduğu öne sürülen Ü.A. ile tutuklu bulunan örgüt mensuplarının ailelerini örgüt yapısında tutmak için maddi yardımda bulunduğu öne sürülen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Van merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Ü.A. tutuklandı, diğer ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


- Van
Kaynak: DHA
Erciş, Van, Güncel

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