18.06.2019 13:02
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Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

VAN merkezli 5 kentte, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

VAN merkezli 5 kentte, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Van Merkezli Ankara, Balıkesir, Muş ve Bitlis'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


- Van
Kaynak: DHA
Van, Güncel

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