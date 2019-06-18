Van merkezli 5 kentte FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

VAN merkezli 5 kentte, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyesi 8 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Van Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Van Merkezli Ankara
, Balıkesir
, Muş
ve Bitlis
'te silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
- Van