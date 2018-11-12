Van
merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
VAN - Van merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 6 muvazzaf asker, 1 ihraç ve 1 istifa eden 8 kişiye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 12 Kasım 2018 günü Van merkezli Ankara
, Elazığ
, Tekirdağ
, Siirt
, Balıkesir
ve İzmir
illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüpheli 2 şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma çok yönlü sürdürülmektedir" denildi.
Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:40