Van Merkezli Fetö Operasyonu: 6 Muvazzafa Gözaltı

VAN merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf, 1'i ihraç 1'i de istifa etmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için de operasyon devam ediyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturuma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları Ardışık Arama ve Kripto Şifreleme yöntemlerini kullandığı gerekçesiyle Van merkezli Ankara
, Elazığ
, Tekirdağ
, Siirt
, Balıkesir
ve İzmir
'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı muvazzaf, 1'i ihraç ile 1'i istifa eden personelle ilgi gözaltı kararı verildi. Polis
ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. - Van
Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:45