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Van merkezli fetö operasyonunda 20 gözaltı

Van merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltıVan merkezli 14 ilde FETÖPDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

11.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:36
merkezli FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
Van merkezli 14 ilde FETÖPDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, TSK ve Jandarma içerisinde mahrem imamlarca ardışık aramakripto şifreleme yöntemleri ile aranan ve haklarında bilgibelge bulunan 1 muvazzaf subay, 8 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman erbaş, istifa etmiş 1 subay, 1 emekli astsubay, askeri öğrencilikten atılan 5 kişi, başka kurumlarda çalışan 2 kişi ile KHK ile ihraç edilmiş 2 öğretmene yönelik operasyon düzenlendi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Van Merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Malatya, Çanakkale, Tunceli, Bitlis, Tekirdağ, Erzincan, Kilis ve Şırnak'ta yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, 2 şüphelinin ise yakalaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Van merkezli fetö operasyonunda 20 gözaltı

Van, Güncel

Kaynak: DHA


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