Van Merkezli Pkkkck Operasyonu 7 Gözaltı

Van
merkezli 4 ilde PKKKCK terör örgütü işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van merkezli Mersin
, Adana
ve Siirt
'te terör işbirlikçilerine yönelik 'Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün' operasyonu düzenlendi. Jandarma
ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise, 13 cep telefonu, 13 sim kartı, 3 hafıza kartı, 1 harici bellek kartı, 2 taşınabilir bellek, 1 bilgisayar kasası ve çok miktarda örgütsel döküman ele geçirildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:06