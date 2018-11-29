Van Merkezli Terör Operasyonu

Van
merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin
, Adana
ve Siirt
ile Van'ın Çatak
ilçesi kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 13 cep telefonu, 13 SIM kartı, hafıza kartları, harici ve taşınılabilir bellekler, bilgisayar kasası ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Van
29 Kasım 2018 Perşembe 09:48