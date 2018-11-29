29 Kasım 2018, 09:48
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Van Merkezli Terör Operasyonu

Van Merkezli Terör Operasyonu

Van merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Van merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin, Adana ve Siirt ile Van'ın Çatak ilçesi kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Ali Ogün" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 13 cep telefonu, 13 SIM kartı, hafıza kartları, harici ve taşınılabilir bellekler, bilgisayar kasası ve örgütsel doküman ele geçirildi. Van
29 Kasım 2018 Perşembe 09:48