Van Merkezli Terör Operasyonu

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:08



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:08

Van merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da usulsüz gerçekleştirilen bir ihaleden elde edilen kazancın terör örgütü PKK/KCK'nın finansmanı ve desteklenmesi için kullanıldığını belirlendi.İhale dosyasında adı geçen kişilere yönelik Van merkezli Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Muş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.