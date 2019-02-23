Van Merkezli Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

Van
merkezli 4 ilde PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca; İl Emniyet Müdürlüğü
ile müşterek olarak 22 Şubat günü PKK/KCK terör örgütünün işbirlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik Van- Başkale
merkezli Manisa
, İstanbul
ve Bursa
'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - VAN
PKK, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA