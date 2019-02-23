Van Merkezli Terör Operasyonu: 12 Gözaltı

VAN merkezli 4 ilde jandarma ve polis tarafından terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma
Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, dün PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Van'ın Başkale
ilçesi merkezli Manisa
, İstanbul
ve Bursa
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Bölücü örgüt üyeleriyle işbirliği yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
- Van
Jandarma, Van, Güncel
Kaynak: DHA