- Van merkezli terör operasyonu: 44 gözaltı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:49



29 Kasım 2018 Perşembe 11:49

- Van merkezli terör operasyonu: 44 gözaltıVAN - Van merkezli PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Kasım 2018 günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 45 şahsa yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 44 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Gözaltına alınan 44 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca 33'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 11'i ise tutuklandı.