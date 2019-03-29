Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama

VAN merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Van
'ın Çatak
ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 26- 27 Mart
tarihlerinde operasyon düzenledi. Çatak merkezli Van, İstanbul
, İzmir
, Kırklareli
, Antalya
ve Adana
'da terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 24 kişi, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.
- Van
PKK, Van, Güncel
Kaynak: DHA