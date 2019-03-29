29 Mart 2019, 10:07
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Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama

Van Merkezli Terör Operasyonunda 14 Tutuklama

VAN merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

VAN merkezli 6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Van'ın Çatak ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26- 27 Mart tarihlerinde operasyon düzenledi. Çatak merkezli Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK işbirlikçisi olduğu öne sürülen 24 kişi, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

- Van PKK, Van, Güncel
Kaynak: DHA