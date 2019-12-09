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Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

Van merkezli 4 ilde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

09.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:06Van merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

merkezli 4 ilde farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van merkezli Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de farklı tarihlerde 6 operasyon düzenledi.

Polis operasyonda ele geçirdiği kriptolu telefonun konuşmalarını çözerek 28 kişiye yönelik operasyon başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyete işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 799 kilo eroin, 100 kilo esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asit anhidrit, 155 bin 750 lira, 12 bin 500 dolar, 31 milyon İran Tümeni, 47 fişek, av tüfeği, 22 av tüfeği fişeği, 2 kriptolu telefon, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulunmuştu.


Van, Güncel

Kaynak: AA

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