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Van Milletvekili Gülaçar'dan '2 Nisan' mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

02.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:41
Van Milletvekili Gülaçar'dan '2 Nisan' mesajı
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osman Nuri Gülaçar, yayımladığı mesajda, "Bugün Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Geçmişten günümüze birçok afet ve musibet atlatan şehrimiz, bu musibetlerin üstesinden birlikteliğin, kardeşliğin ve fedakarlığın gücü ile gelebildi. Memleketini, namusunu, değerlerini ve geleceğini kurtarma adına nice şehitler verdi. Allah hepsine rahmet eylesin. Bugün de başımıza gelen virüs musibetinden ötürü bir mücadele başlatmış bulunmaktayız. Bu mücadelede ter döken, şehit olan, emek veren herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Hepimiz elimizden gelen çabayı göstererek bu mücadeleye katkı sunmalıyız. Bu mücadeleye en büyük destek evde kalarak verilebilir. Hastalığın yayılmasını engelleyerek bu musibeti en kısa sürede atlatmamızın yolu, evde kalarak mücadele vermek olacaktır. Öte yandan birçok insanımız ihtiyaç sahibi konumuna geldi. İhtiyacından fazlasını paylaşmak isteyen herkes veren el olmalıdır. Gün veren el olup bu musibetten kurtuluşa vesile olma günüdür. Akraba, komşu ve yakınlarımızdan başlamak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın tek yolu bu seferberliğe gücü yeten herkesin katkı sunmasıdır. Bu vesileyle 2 Nisan Van'ın kurtuluş gününün tüm musibetlere karşı birlik olma günü olmasını temenni ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Osman Nuri Gülaçar, Milletvekili, Van, Güncel
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