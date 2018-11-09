Van Milletvekillerinden Bakan Ersoy'a Ziyaret

09 Kasım 2018 Cuma 17:25



09 Kasım 2018 Cuma 17:25

Adalet ve Kalkınma Partisi Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile yapılan toplantı sonrası açıklama yapan milletvekilleri; Van'ın kadim ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, bu zengin mirasın Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Akdamar, Çarpanak ve Adır adaları gibi onlarca tarihi varlığı beraberinde getirdiğini belirttiler. Milletvekilleri, yine bu zengin coğrafyanın; Van Gölü, Muradiye Şelalesi, Artos Dağı, Şamram Kanalı gibi sayısız doğal değeri barındırdığı ve Van kahvaltısı, Van kedisi, inci kefali balığı gibi marka değerleri ile Van'ın turizm sektörü için oldukça cazibeli bir destinasyon merkezi olduğunu anlatılar. Van milletvekilleri; Van'ın sahip olduğu bütün zenginlik ve çeşitliliğe rağmen turizm sektöründe olması gereken seviyenin altında olmasının üzücü olduğunu belirterek, bu konuda gayret göstereceklerini ifade ettiler.Van milletvekilleri, günümüzde güvenlik sorununun çözülüyor olması, turizm sektörü için fırsat olduğunu ifade ederek, terör ile anılan Van'ın bu algıdan kurtarılmasının elzem olduğunu belirtti. Bölge hakkındaki olumsuz algının kırılmasına yönelik gayretlerin yine turizm ile mümkün olduğu ifade eden milletvekilleri, Van ve bölgede kamu eliyle bazı düzenleme ve müdahalelerin yapılmasını teklif ettiklerini kaydederek, Van Gölü Havzasının Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi ile büyük ölçekli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Van Gölü Havzasına özgü bir destek paketi önerdiklerini söylediler. AK Parti döneminde Van'da oldukça modern bir kongre ve fuar merkezinin hizmete açıldığını söyleyen vekiller, burada çeşitli fuarların başarılı bir şekilde düzenlendiğini, ancak kongre tarzı organizasyonların azlığına dikkat çektiler. Milletvekilleri, konaklama kapasitesi ve sahip olduğu bütün imkanlar ile Van'ın kamu tarafından diğer illerde düzenlenen büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapabileceğini ve bu konuda Kültür ve Turizm Bakanından destek istediklerini dile getirdiler. Büyük organizasyonların Van'da düzenlenmesi, Türkiye kamuoyunda oluşan negatif algının kırılmasını katkı sağlayacağını söyleyen vekiller, Van'ı sektörde hak ettiği konuma taşıyacaklarını ifade ettiler.Van Milletvekili Abdulahat Arvas; birçok medeniyete beşiklik etmiş Van'ın sahip olduğu değerler ve turizm potansiyelinin değerlendirilerek, ekonomiye kazandırılması ve istihdama dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Bölge turizmini olumsuz etkileyin en önemli etkenin terör problemi ve güvenlik kaygısı olduğunu dile getiren Abdulahat Arvas, sigorta şirketleri tarafından terör gerekçe gösterilerek bölge illerine seyahat etmek isteyen turistlere sigorta yapılmadığını hatırlatarak, bu uygulamanın bölge turizmini baltaladığını belirtti. Bu haksız durumun ortadan kaldırılması amacıyla kamu sigorta şirketlerinin bu konuda sorumluluk alarak hizmet vermelerini istedi. Arvas, "Kamu sigorta şirketlerinin sorumluluk alması hem bölgemize olan güven duygusunu artıracak hem de özel sektörün süregelen bu haksız uygulamalarına son verecektir" dedi. - VAN