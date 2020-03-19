Menü
Haberler››Güncel››VAN Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı - Güncel

VAN Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı

Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktıVAN'da, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:44
VAN Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı
Minibüsün zulasından 6 bin 900 kaçak tıbbi maske çıktı
VAN'da, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticaret yapan ve nakleden kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları kapsamında dün Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurularak, arama yapıldı. Minibüste yapılan detaylı aramada kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış 138 paket halinde toplam 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi. Tıbbi maskelerle ilgili araç sürücüsü H.Ö., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

Kaynak: DHA

Etiketler : Van Emniyet Müdürlüğü, DHA, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Güncel
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Güncel
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor Güncel
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Çin’de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Güncel
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Loading