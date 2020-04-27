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VAN MİT-Polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

Polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandıVAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.

27.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:20
MİT- Polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı
VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor. VAN MİT-Polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ’lı yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Van, Güncel , Haber
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