Van Müftülüğü Yeni Binasına Taşındı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:06



29 Kasım 2018 Perşembe 11:06

Van Müftülüğü, yeni binasında hizmet vermeye başladı.Temeli 2017 yılında dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de katıldığı törenle atılan Van Müftülüğünün yeni hizmet binası tamamlandı.Müftülük, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yeni binada hizmet vermeye başladı.Van Müftüsü Nimetullah Arvas, yaptığı açıklamada, eski hizmet binalarının yetersiz olduğu için böyle bir çalışma yaptıklarını vurguladı.Yeni hizmet binasının en büyük özelliğinin müftülüğe bağlı tüm birimleri bir araya topladığını ve 5 katlı olarak inşa edildiğini aktaran Arvas, şunları kaydetti:"Eski hizmet binamız Türkiye Diyanet Vakfı mülkiyetindeydi ve esas hizmet binası olarak yapılmamıştı. Daha sonra gerekli tadilatları yapılarak müftülüğümüze tahsis edilmişti ancak iş yükümüzün artması bu binanın yetersiz kalmasına neden oluyordu. Birçok birimizle vatandaşımıza hizmet vermekte güçlük çekiyorduk. Din hizmeti, din eğitimi, idari ve mali işler birimi, hac ve umre birimleri, insan kaynakları, vaizler, aile danışmanı, fetva, ve son zamanlarda eklenen nikah kıyma birimlerinin hepsi ayrı ayrı yerlerde olduğu için koordineli çalışamıyorduk. Bu nedenle iki yıl önce daha kapsamlı bir binanın yapılmasıyla ilgili çalışma başlatarak, binamızı bugün Elhamdülillah tamamlayıp, taşınma işlemini gerçekleştirdik.""Van'ın ihtiyaç duyduğu bir binaydı"Arvas, binanın depreme dayanıklı akıllı bina olarak tasarlandığını dile getirerek, binayla ilgili şu bilgileri verdi:"Binamıza yerleştirdiğimiz depolar sayesinde 20 ton suyu muhafaza edebiliyoruz. Ayrıca her türlü toplantı ve sempozyumun da yapılabileceği yaklaşık 350 kişilik bir konferans salonumuz yer almakta. Yemekhane ve otopark alanın da bulunduğu binamızda, hac ve umre dönemindeki müracaat yoğunluğunun önüne geçmek için numaratör sistemi kurduk. Van'ın ihtiyaç duyduğu bir binaydı çünkü din hizmetleri Van'da yoğun oluyor. Görev yaptığım dönemde böylesine güzel bir binanı kente kazandırmanın mutluluğunun taşıyorum. İnşallah Vanımıza hayırlı olur."Arvas, yeni hizmet binasının yapımında büyük katkısı olan eski AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay ile emeği geçen herkese teşekkür etti.