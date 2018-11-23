Van Muharip Gaziler Derneği'nden Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na Ziyaret

Van
Muharip Gaziler Derneği'nden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu ziyaret ettiler.
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Muharip Gaziler Derneğinden gelen gazileri makamında kabul ederek gaziler ile bir süre sohbet etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç. Dr. Sünnetçioğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerin önünde şükranla eğildiüini belirterek, "Siz gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz dedi. Bizler ve halkımız sizlere minnettarız" dedi. Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur, dernek yöneticileri ile Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na Türkiye Muharip Gaziler Derneği nişanesi tektim etti. - VAN
Türkiye,Van