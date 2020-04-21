Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

VAN Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor

Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyorVAN'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği gerekçesiyle muhtar Mikail Duman'ın görevden alınıp, hakkında soruşturma açılmasını ardından karantina devam ederken, sağlık ekipleri tarafından...

21.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:44
Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor
VAN'ın Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarını gizlediği gerekçesiyle muhtar Mikail Duman'ın görevden alınıp, hakkında soruşturma açılmasını ardından karantina devam ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan test işlemleri dün akşam itibarıyla sona erdi. .
Başkale ilçesine bağlı 90 hane ve 900 nüfuslu Örmetaş Mahallesi, İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs görülmesi üzerine 7 Nisan günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina süreci devam ederken, sağlık ekipleri mahallede geniş çaplı tarama başlattı. Ancak mahalleye İstanbul'dan gelen başka vatandaşların da olduğu, bu vatandaşlarla ilgili Muhtar Mikail Duman'ın karantinanın kaldırılması için yetkililere bilgi vermediği belirlendi. Bu bilgi üzerine harekete geçildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul'dan gelenler, sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerince tespit edildi. Yapılan testler sonucunda daha önce 22 olan koronavirüs vaka sayısı yapılan son çalışmalarla da dün itibarıyla 46'ya yükseldi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı mahalleyi özel çalışma alanı olarak belirledi. Muhtar Duman hakkında ise Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Karantinaya alınan mahalledeki test işlemi dün akşam saatleri itibarıyla sona erdi. Sağlık ekiplerinin, mahalledeki sağlık taraması ise devam ediyor. VAN Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Başkale, Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Kendilerine ’Bekçi’ denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Dünya Sağlık Örgütü’nden ’Virüs laboratuvarda üretildi’ iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul’da iki mahalle riskli alan ilan edildi Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi? Haberler
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Haberler ›› Güncel ››VAN Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:06: DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 232'nci gün - Haber 14:06: VAN Muhtarın korona vakalarını gizlediği mahallede tarama devam ediyor- - Haber 14:06: MUĞLA-Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi - Haber 14:06: Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 16 kişi yakalandı - Haber 14:05: Antalya Valisi: "Süreç bittiğinde uçurtmalar uçuracağız" - Haber 12:30: Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor - Haber 11:46: Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu - Magazin 10:45: Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber