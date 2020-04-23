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Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

23.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:01
Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
Van'da kentin bir çok noktasında düzenlenen etkinlikte evlerinin balkonuna ve pencerelere çıkan vatandaşlar, bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.
Mahalle sakinlerinin de araçlarının kornaları ve ıslıklarla destek verdiği etkinliklerde renkli görüntüler yaşandı.
İpekyolu ilçesindeki etkinliğe katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, vatandaşlarla İstiklal Marşı'nı okudu.
Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, ulusal egemenliğin ilan edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyete başladığı bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsattı.
Dünyada çocuklarına bayram armağan eden tek ulus olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bilmez, şöyle konuştu:
"Bu yüzden siz çocukların bayramı kutlu olsun. Bugün ramazan ayının başladığı bir gün. İlk sahura kalkacağız, bu vesileyle ramazanınız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimiz daim eylesin, bu salgından da memleketimizi biran evvel kurtarsın. İnşallah artık uzaktan birbirimize el sallamayacak değil parklarda mesire alanlarında çarşıda birlikte tekrar dolaşacağız. Bu süreçte herkesin evlerinde kalmaya devam etmesini istiyoruz. Hayat eve sığar, evde kal Van diyoruz. Van'dan birliğimize, beraberliğimize ses veriyoruz."
Erciş ilçesinde de Camikebir Mahallesi'nde vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.
Bazı çocuklar da balkonlardan şiirler okuyarak bayrak salladı.

Bitlis
Bitlis'te, saatler 21.00'i gösterdiğinde evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerinin camını ve balkonlarını bayrak ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okuyan çocuklarına alkışla destek verdi.
Bazı vatandaşlar evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, bazıları da ıslık ve araçlarından korna çalarak etkinliğe katıldı.
Ahlat ilçesinde de Belediyesi Konuk Evi önünde bir araya gelen belediye personelleri, İstiklal Marşı'nı okudu.
Hakkari
Hakkari'de vatandaşlar, evlerinin balkonları ve pencerelerine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı seslendirdi, birbirlerini alkışladı.
Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği kentte, polis ekipleri ekip araçlarından çaldıkları sirenler, vatandaşlar da araçlarıyla şehir turu atarak etkinliğe destek verdi.
Şemdinli ilçesinde Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli, Eğitim Müdürü Cihat İnan ile vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelerek hep birlikte İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
Bazı vatandaşlar da Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla kent merkezi ve mahalleleri gezerek 23 Nisan şarkısı çaldı.
Muş
Muş Belediye Başkanı Başkanı Feyat Asya, birim çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Belediye Meydanında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu.
Kale Parkı'nda havayı fişekler atıldığı etkinliğe vatandaşlar evlerinin balkonları ve pencerelerinden destek verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muş, Van, Güncel , Haber
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