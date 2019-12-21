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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

21.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:37 Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın; genellikle Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde hava; az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş: iyi, sis anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Bitlis 9, Hakkari ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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