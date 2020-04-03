Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van Muş ve Bitlis'te koronavirüs tedbirleri

Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışma yapıldı.

03.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:37
Van Muş ve Bitlis'te koronavirüs tedbirleri
Van , Muş ve Bitlis 'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında çalışma yapıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde ilçeye giriş yapan araçlar, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Personel Amiri Yıldırım Demir, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı el birliğiyle mücadele ettiklerini söyledi.
İlçe dışından gelen araçları salgın nedeniyle dezenfekte ederek, yolcuları uyardıklarını belirten Demir, "Virüsün yayılmasını önlemeyi hedefliyoruz. Başta taksi ve minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." dedi.
Muş
Muş'ta da belediye ekipleri, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, ekiplerin düzenli olarak toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettiğini söyledi.
Halk sağlığına öncelik tanıdıklarını ifade eden Asya, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci sorunsuz bir şekilde atlatma umudu ile tüm imkanlarımızı kullanacağız. Buna göre gerekli tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Bu aşamada en büyük dileğimiz ve tesellimiz vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi korumaları. Hep birlikte bu belayı atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Bitlis
Bitlis'in Güroymak ilçesinde oluşturulan yol kontrol noktasında şehirler arası ve şehir için yolcu minibüsleri kontrol edildi.
Kontrollerde seyahat kısıtlaması olmasına rağmen yola çıkan yolculara idari para cezası uygulandı.
Yolcuları koronavirüse karşı uyaran ekipler, zorunlu olmadıkça dışarıyla çıkmamalarını istedi.
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar da çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşların tedbir almasını istedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Özalp, Muş, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Van Muş ve Bitlis'te koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haberler
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
İstanbul’da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Korona şüphelisi işçi hastaneden kaçtı
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Haberler
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor Haberler
Prof. Dr. Melih Us koronavirüse karşı uyardı: 10 kat fazla öldürüyor
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Malkara'da büyükbaş hayvan hırsızlığı - Haber 17:36: İsrail güçleri, Filistinli bakana gözaltı sırasında "kullanılmış tıbbi maske" taktırdı - Haber 17:35: Korona virüs askıda ekmeğe ilgiyi arttırdı - Haber 17:34: Ankara'daki pazarda 'tezgah mesafesi' ihlali - Haber 17:34: Pütürge ilçesinde gıda yardımı yapıldı - Haber 17:09: Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi - Haber 17:04: Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber