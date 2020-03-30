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Van OSB Başkanı Aslan: "Üretime devam etmek zorundayız"

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs salgınına karşı güçlü durmak için üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi.

30.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:20
Van OSB Başkanı Aslan:
Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, korona virüs salgınına karşı güçlü durmak için üretime devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, salgın nedeniyle ülkelerin tüm kapılarını kapattığı bir dönemde üretimin olmaması durumunda başarılı olunmayacağına dikkat çekti. Özellikle sağlık alanında her türlü ihtiyacı giderecek üretimlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Aslan, "Dünya genelinde bir salgın var. Ülkelerin tüm kapılarını kapattığı bir dönemde üretim olmazsa bu salgına karşı başarılı olunamaz. Salgına karşı güçlü durmak için üretime devam etmek zorundayız. Diğer taraftan üretim çeşitliliğimizi artırmak zorundayız. Özellikle sağlık alanında her türlü ihtiyacı giderebilecek üretimleri geliştirmemiz ve kapasitelerini artırmamız lazımdır. Kriz dönemlerinde ülkeler yönetim kapasiteleriyle öne çıkarlar. Ülkemizin sağlık alanında yönetim kapasitesi oldukça iyi bir performans sergiliyor. Bizler ihtiyaç duyulan araçlar konusunda da üretimimizi güçlendirirsek bu salgını daha az hasarla atlatabilir ve önleyebiliriz" dedi.

Korona virüsle mücadelede devlet yetkililerin çağrılarına uyulması gerektiğinin altını çizen Aslan, "Sağduyulu davranmamız lazım. Bilim ve akılla hareket edip insanları paniğe sürükleyecek söylemlerden uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Devlet yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak kişisel izolasyon, sosyal mesafeyi ve 'evde kal' çağrılarına uyulması gerekiyor. Bunları dikkate alarak bu süreci az hasarla atlatabiliriz. Bu da toplumsal bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun bilincine vararak bu sorunu atlatacağız. Buradan daha da güçlenerek çıkacağımızı umut ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Van, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Van OSB Başkanı Aslan: 'Üretime devam etmek zorundayız' - Ekonomi

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