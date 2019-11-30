Haberler » 3. Sayfa » Van oto sanayi sitesinde işyeri yangını - Haber

Van oto sanayi sitesinde işyeri yangını

Van'da bir işyerinde meydana gelen yangında yazıhane ile bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

30.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:00Van oto sanayi sitesinde işyeri yangını
'da bir işyerinde meydana gelen yangında yazıhane ile bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Van Oto Sanayi Sitesi C Blok'ta bulunan bir işyerinde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yazıhane ile Elektro Hidrolik Lift üzerinde bulunan bir otomobilde maddi zarar meydana geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:39 Şuhut'ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu
15:36 Çoban, kaldığı çadırda ölü bulundu
15:31 Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı
15:30 Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
15:17 Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu
14:31 Aslı Enver'e hayran olduğu için evliliği bittiği söylenen Özcan Deniz'den iddialara cevap
13:44 Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
00:17 Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
30.11.2019 15:48:41