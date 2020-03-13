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Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu

Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu(Tür: Yurt)

13.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:14
Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu
(Tür: Yurt)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu

Kaynak: DHA

Etiketler : Van, Güncel

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