Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu
Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu(Tür: Yurt)
13.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:14
Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Van otogarında koronavirüs dezenfeksiyonu
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