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Van otomobilin koltuk döşemelerinde 71 kilo eroin ele geçirildi

Otomobilin koltuk döşemelerinde 71 kilo eroin ele geçirildiVan'da polisin şüphe üzeriene durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk döşemeleri arasına gizlenmiş 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

29.08.2019 10:00 Van otomobilin koltuk döşemelerinde 71 kilo eroin ele geçirildi
Otomobilin koltuk döşemelerinde 71 kilo eroin ele geçirildi
Van'da polisin şüphe üzeriene durdurduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk döşemeleri arasına gizlenmiş 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale-Gürpınar Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Narkotik, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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