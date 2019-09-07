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Van otomobilin lpg tankında eroin çıktı

Otomobilin LPG tankında eroin çıktıVAN'ın Başkale ilçesinde, yol kontrolü sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi.

07.09.2019 20:31
Otomobilin LPG tankında eroin çıktı
VAN'ın Başkale ilçesinde, yol kontrolü sırasında 'şüphe' üzerine durdurulan otomobilin LPG tankında 20 kilo 454 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukarı otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, otomobilin LPG tankına gizlenen 40 paket içinde 20 kilo 454 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü B.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
Van otomobilin lpg tankında eroin çıktı

Narkotik, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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