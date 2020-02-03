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Van polis karda iz sürererek kablo hırsızlarını yakaladı

Polis karda iz sürererek kablo hırsızlarını yakaladıVAN'da kablo hırsızlığı şüphelisi, güvenlik kamera kayıtları ile karda bıraktığı izlerden tespit edilerek yakalandı.

03.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:53
karda iz sürererek kablo hırsızlarını yakaladı
VAN'da kablo hırsızlığı şüphelisi, güvenlik kamera kayıtları ile karda bıraktığı izlerden tespit edilerek yakalandı.
Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesinde Türk Telekom Şirketi'ne ait 700 metre kablonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kablonun çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 105 saatlik görüntülerin ardından şüphelinin izini tespit etti. Belirlenen 6 kilometrelik alan içerisinde kablonun karda bıraktığı izleri takip eden polis N.T.'nin evine ulaşmayı başardı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise demir kesme makası ele geçirildi. N.T. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van polis karda iz sürererek kablo hırsızlarını yakaladı

Hırsızlık Büro Amirliği, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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