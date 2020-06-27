VAN-Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi

Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdiVAN'da Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek için gelen Abdullah Milas, yanlışlıkla ikinci oturumun giriş belgelerini getirince içeriye alınmadı.

27.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:28
Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi
VAN'da Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek için gelen Abdullah Milas, yanlışlıkla ikinci oturumun giriş belgelerini getirince içeriye alınmadı. Çevredekilerden yardım isteyen Milas, çarşı merkezine gidip giriş belgesinin çıktısını almak istedi. Fakat sokağa çıkma yasağı nedeniyle açık bir yer bulamayınca okuluna tekrar döndü. Bu sırada durumdan haberdar olan okulda görevli polis memuru Nurhayat Üstündağ, sınava 10 dakika kala Milas'ı kendi özel aracına alarak en yakın karakolda Milas'ın giriş belgesini çıkarttı. Sınava girişlerin alınmasının sona ermesine 1 dakika kala yetişen Milas, polis memurlarına teşekkür etti.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Gülay KUYUCU/VAN,(DHA)
VAN-Polis memuru ’koş oğlum’ dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Milas, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter’da gündem oldu Magazin
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği’nce iptal edildi Ekonomi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Son Dakika: Erdoğan’dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Haberler››Güncel››VAN-Polis memuru 'koş oğlum' dedi son 1 dadika kala sınava yetiştirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Derya, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Haber 16:25: Ordu Valisi Sonel, şehit annesi ile Bakan Soylu'yu telefonda görüştürdü - Haber 16:25: Son dakika haberi: Gaziantep'te 6 ev karantinaya alındı - Haber 16:24: Tekstil atölyesindeki patlama - Güvenlik önlemleri - Haber 16:23: Son dakika haber... Aydın'da park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar meydana geldi - Haber 15:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım - Haberler 15:04: Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu - Magazin 14:41: YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi - Haber 13:36: Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı - Haber 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber