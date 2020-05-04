Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

VAN Polis, sokak köpeklerini besledi

Polis, sokak köpeklerini beslediVAN'da polisler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı.

04.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:17
Polis, sokak köpeklerini besledi
VAN'da polisler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, köpeklere kumanyalarından arta kalan ekmek kırıntıları, yemek ve et vererek besledi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. Kısıtlama sırasında kentin birçok noktasında 7/24 denetim yapan polis ekipleri, bu süreçte yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını da unutmadı. 2 Nisan Polis Evi Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Gülşen Yıldırım, beraberindeki polis memurları ile birlikte kumanyalarından arta kalan ekmek kırıntıları, et ve yemekleri paketleyip, araca yükleyerek sokak köpeklerinin bulunduğu alana götürdü.
Komiser Yardımcısı Yıldırım ve beraberindeki polis memurları, Edremit ilçesinde arazide aç kalan yavru köpekleri elleriyle yiyecek ve su vererek besledi. Polisler ayrıca hayvanları kucaklarına alarak sevdi.
'SOKAK HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAYALIM'
Komiser Yardımcısı Gülşen Yıldırım, yemekhane ve restoranlarda polis kumanyalarından art kalan yemek, ekmek kırıntıları ve etleri sokak hayvanları için ayırdıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar sokağa çıkamıyor. İnsanlar çıkamadığı için hayvanlar aç kalmasın diye biz de görev üstlendik. Arta kalan yemeklerimizi, sokak hayvanları için belirli yerlere bırakıyoruz. Kapımızın önlerine biraz yemek ve su koyabilirsek, sokak hayvanları da aç kalmaz. İnsanlar da bizden görerek örnek alırlarsa inşallah hiçbir şekilde sokak hayvanlarımız aç kalmayacak. Ne olur sokak hayvanlarını aç bırakmayalım" dedi. VAN Polis, sokak köpeklerini besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan’da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Haberler
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi Haberler
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Haberler
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti Haberler
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Haberler
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica’yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Haberler
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Haberler››Güncel››VAN Polis, sokak köpeklerini besledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:14: Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı - Haber 10:11: Otlamaya çıkan ineği doğurtmaya koştular - Haber 10:11: MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz" - Haber 10:11: (ÖZEL) İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi - Haber 10:11: Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor! Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile suçladı - Haber 10:07: Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti - Magazin 09:09: Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Haber 08:56: Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor - Haberler 08:56: Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin