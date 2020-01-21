Van polisi 2019 yılında 1 milyon 297 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Van'da kaçakçılık polisi, 2019 yılında gerçekleştirdiği bin 219 operasyonda 1 milyon 297 bin 457 paket kaçak sigara, 5 ton 544 litre akaryakıt, 2 ton 109 kilo çay, bin 338 kilo nargile tütünü, bin adet cep telefonu, 23 kilo safran, 83 kilo trüf mantarı, 13 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi.Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralık sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen bin 219 operasyonda 1 milyon 297 bin 457 paket kaçak sigara, 5 ton 544 litre akaryakıt, 2 ton 109 kilo çay, bin 338 kilo nargile tütünü, bin adet cep telefonu, 23 kilo safran, 83 kilo trüf mantarı, 13 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Bu çalışmalar kapsamında hakkında işlem yapılan bin 868 kişiden 135'i tutuklandı. - VAN