Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van polisi kendi siperlik maskesini üretiyor

Van polisi kendi siperlik maskesini üretiyor Van Emniyet Müdürlüğü korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan ekipleri korumak amacıyla 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başladı.

13.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:32
Van polisi kendi siperlik maskesini üretiyor
VAN - Van Emniyet Müdürlüğü korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan ekipleri korumak amacıyla 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başladı.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen korona virüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü, polis memurları için 3D yazıcılarla siperlik maske üretimine başladı. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışma, Van polisi tarafından İkinisan Polis Evi binasında 4 adet 3D yazıcıyla günde 60 siperlik maske üretimine başlandı. Polis denetim noktasında açıklamalarda bulunan Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, üretilen siperlik maskeleri ilk etapta uygulama noktalarında vatandaşlarla iletişim halinde olan personele dağıtacaklarını kaydetti.
İkinisan Polis Evi'nde görevli Komiser Yardımcısı Aziz Günal ise virüs salgını nedeniyle emniyet teşkilatı olarak alınan tedbirler noktasında büyük emek sarf ettiklerini belirtti. Hem polis hem de iletişim kurulan vatandaşın sağlığının korunması amacıyla bazı ekipmanlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Günal, "Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak siperlik maskelerimizi dış kaynaklardan temin yerine kendimiz imal etme yoluna gittik. Bu kapsamda 4 adet 3D yazıcıyla siperlik maskelerin üretimine başladık. Ürettiğimiz siperlik maskeleri sahada görev yapan personelimize dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.
(YLM-MSA-Y) Van polisi kendi siperlik maskesini üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Van, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Yerel ››Van polisi kendi siperlik maskesini üretiyor - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

16:54: Covid-19: Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı - Haberler 16:54: Prof. Dr. Haydar Sur: "Yapılan testlerde vaka sayısı azalırsa salgında sönümleme başlamıştır... - Haberler 16:53: Exynos Galaxy S20 Ultra'da Otomatik Odaklama, Isınma ve Pil Sorunu - Haberler 16:53: Türkiye'de Yapılan Alışverişleri Anlık Takip Edin - Haberler 16:53: Lenovo Legion Gaming Phone 90W Hızlı Şarj Desteği ile Geliyor! - Haberler 16:25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor